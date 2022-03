Lutto in via Monte di Dio, si è spento Antonio Di Grazia (Occhiò)

Si è spento per un improvviso problema cardiaco Antonio Di Grazia, conosciuto da tutti nel quartiere come "Occhiò". Nato 83 anni fa nel "pallonetto Santa Lucia” ha trascorso la sua infanzia e giovinezza da “Luciano” al Borgo Marinari.

"Nel corso della sua vita ha avuto la capacità di farsi conoscere ed amare dall’intera comunità di Via Monte di Dio, divenendo simbolo del quartiere, soprattutto per la sua disponibilità e generosità verso chiunque. In tutti gli abitanti del quartiere è vivo il ricordo della sua presenza quotidiana nell’enoteca 'Monte di Vino' del figlio. Ha tra anche partecipato vincendo nell'off-shore a Monaco, sua grande passione giovanile", come spiegano a NapoliToday i familiari, addolorati per la perdita del loro caro.

I funerali si terranno il giorno 11 marzo 2022 alle ore 11:00 presso la chiesa Santa Maria degli Angeli.