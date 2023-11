La Galleria Umberto rinasce, oltre Starbucks verso l'apertura anche Mondadori

In Galleria Umberto dovrebbe aprire una nuova libreria Mondadori MA Bookstore. Al momento non c'è ancora una data ufficiale per l'inaugurazione ma sembra che i lavori siano a buon punto.

Lo store con centinaia di migliaia di libri a disposizione dei clienti sarà molto grande, oltre mille quadrati e sorgerà sul lato di via Santa Bririgda, di fianco a Starbucks, il bar-caffetteria del marchio statunitense, che aprirà per la prima volta a Napoli.