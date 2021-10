Lungomare riaperto alle auto, gli ambientalisti su Manfredi: "Le pedonalizzazioni non sono ideologiche"

"Abbiamo letto su alcuni quotidiani locali la dichiarazione del nuovo Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi che definisce la pedonalizzazione del lungomare una scelta ideologica e non tecnica e propone la riapertura del lungomare anche se solo in alcuni momenti della settimana. Ci auguriamo che queste affermazioni siano solo delle interpretazioni giornalistiche. Gli ecologisti di Green Italia Campania chiedono al Sindaco Manfredi di chiarire le sue dichiarazioni e sottolineano che mai come in questo momento storico, in cui si auspicano e progettano “Città Senz’auto”, le pedonalizzazioni non sono scelte ideologiche ma frutto di scelte tecniche di avanguardia con l’obiettivo di lasciare alle spalle le città autocentriche e renderle più belle, più vivibili e più civili. Abbiamo approfondito il programma elettorale di Manfredi ed in quel programma abbiamo interpretato la volontà di una città sostenibile, resiliente e moderna, se le dichiarazioni fossero confermate, vuol dire che ci siamo sbagliati nell’interpretare il suo programma". E' la posizione degli ecologisti di Green Italia Campania.

Riapertura parziale

"Credo che nei momenti del fine settimana e in alcune ore della giornata – ha spiegato il nuovo sindaco – il lungomare debba essere chiuso, perché sicuramente rappresenta un luogo piacevole, poi dobbiamo valutare se ci possono essere delle condizioni o dei momenti in cui invece sia necessario che il traffico possa essere ripristinato".