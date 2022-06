"E oggi in via Monte di Dio, dopo munnezza, odori nauseanondi e proteste per giorni, vanno in onda le luci accese. Siete un disastro". Denuncia l'avvocato Antonella Esposito.

L'illuminazione stradale è inspiegabilmente accesa anche nelle strade limitrofe, come via Nuova Pizzofalcone.