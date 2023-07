Lavori nella "martoriata" piazza Santa Maria degli Angeli: durata e nuovo dispositivo di traffico

Piazza Santa Maria Angeli da decenni attende l'apertura dell'uscita della linea 6 della metropolitana. In questi anni ha subito trasformazioni che l'hanno quasi resa irriconoscibile. In attesa della sospirata apertura è stato predisposto un nuovo dispositivo di traffico da lunedì 10 luglio al 30 agosto.

Il dispositivo

A seguito della prima fase di lavori stradali urgenti e indifferibili, nel tratto di piazza S. Maria degli Angeli compreso tra via Monte di Dio e via Gennaro Serra, è istituito: il divieto di transito veicolare nel tratto di piazza S. Maria degli Angeli compreso tra via Monte di Dio a e via Gennaro Serra;

il senso unico di circolazione in vico Mondragone, da via Santa Caterina da Siena a via Giovanni Nicotera (con inversione dell’attuale senso di marcia);

per i veicoli provenienti da vico Mondragone (tratto da via Santa Caterina da Siena a via Giovanni Nicotera) obbligo di svoltare a sinistra in corrispondenza dell'intersezione con via Giovanni Nicotera;

per i veicoli provenienti da vico Mondragone (tratto da via San Carlo alle Mortelle a via Giovanni Nicotera) obbligo di svoltare a destra in corrispondenza dell'intersezione con via Giovanni Nicotera;

per i veicoli provenienti da via Giovanni Nicotera (tratto da vico Santa Caterina da Siena a vico Mondragone) obbligo di proseguire dritto in corrispondenza dell'intersezione con vico Mondragone;

il divieto di fermata e di sosta con rimozione forzata lungo tutte le seguenti strade interessate dalla viabilità alternativa: via Nardones; via Gradoni di Chiaia; via Santa Caterina da Siena; vico Mondragone; via Giovanni Nicotera; via Monte di Dio (ad esclusione degli stalli moto); via Nunziatella; via Egiziaca a Pizzofalcone; Via Nuova Pizzofalcone, via Gennaro Serra;

in deroga a quanto stabilito dalla Ordinanza Sindacale n. 673 del 09/10/1996 di regolamentazione generale della disciplina per le operazioni di carico e scarico delle merci su Comune di Napoli tutto il territorio cittadino, nelle strade interessate dal presente dispositivo, sono consentite le operazioni di carico e scarico delle merci esclusivamente nelle fasce orarie: 9:00 - 11:00 e 16:00 - 18:00.

