Via Caracciolo si rifà il look: "Un piccolo passo verso un lungomare non solo bello ma anche fruibile"|FOTO

Iniziati i lavori di ripavimentazione del marciapiedi lato mare a Via Caracciolo. "Un piccolo passo verso un lungomare non solo bello ma anche fruibile. Grazie ad un accordo fra Comune di Napoli e Terna", è il commento dell'assessore Edoardo Cosenza.

La ripavimentazione è prevista tra Sannazaro e piazza Vittoria. I lavori sono realizzati nell'ambito dei lavori per il collegamento in alta tensione fra la sottostazione di Fuorigrotta e il centro della città. La prima fase interessa il tratto di strada fra piazza Repubblica e viale Dohrn e avrà una durata di sessanta giorni. Il cantiere mobile occuperà in parte il marciapiede e in parte la carreggiata; trattandosi di area pedonale non sarà necessaria la modifica della viabilità.