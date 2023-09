Gennaro Serra resta ancora chiusa: prorogati i lavori stradali

Sarebbero dovuti terminare il 30 agosto i lavori programmati a via Gennaro Serra, ma arriva la doccia fredda per commercianti e residenti con la proroga degli interventi sino al 14 ottobre.

Il nuovo dispositivo

A) Istituire, dalle ore 7.00 del 2 ottobre e fino al 14 ottobre 2023:

1. il divieto di transito veicolare su via Gennaro Serra lungo il tratto da piazza Carolina fino al civ. 44;

2. il divieto di transito veicolare lungo il tratto di Via Egiziaca a Pizzofalcone dalla confluenza con Via Supportico D’Astuti a quella con Via Gennaro Serra, ad esclusione dei veicoli dei titolari di passi carrai autorizzati su tale tratto di via Egiziaca a Pizzofalcone;

3. il divieto di transito veicolare su Via Nuova Pizzofalcone dalla confluenza con Via Solitaria a quella con Via Gennaro Serra, ad esclusione dei veicoli dei titolari di passi carrai autorizzati su tale strada;

4. l’inversione dell'attuale senso di marcia di via Supportico d'Astuti;

5. la sospensione del senso unico (al fine di consentire il doppio senso di marcia) in Via Monte di Dio, nel tratto compreso tra l’uscita della Caserma Nino Bixio e via Supportico D’Astuti;

6. la sospensione dei posteggi taxi presenti in Piazza Carolina;

7. il divieto di sosta con rimozione forzata in via Supportico d'Astuti, via Solitaria, Rampe della Paggeria, Piazza S.Maria degli Angeli (ad esclusione della sosta per carico e scarico merci), Via Monte di Di Dio, Via Egiziaca a Pizzofalcone, Via Nuova Pizzofalcone, Vico Egiziaca a Pizzofalcone, Vico Mondragone.

8. Nelle medesime strade di cui al punto A.7 del presente provvedimento, la seguente fascia oraria peril carico-scarico merci: 10:00 - 12:00 e 15:00 - 17:00, da effettuarsi utilizzando l'area di carico e scarico merci presente in piazza Carolina, nonché lo spazio immediatamente adiacente alla PiazzaS.Maria degli Angeli in prossimità della delimitazione dell’area di cantiere posta alla Via GennaroSerra 44;

B) Consentire, dalle ore 7.00 del 2 ottobre e fino al 14 ottobre 2023:

1. la sosta in Piazza Carolina, negli stalli di sosta destinati al posteggio Taxi di cui al punto A.6 del presente provvedimento, ai veicoli dei titolari dei passi carrai regolarmente autorizzati su Via Gennaro Serra, per la durata dei lavori e fino all’esaurimento degli spazi disponibili