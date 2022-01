Operazione anti degrado in Galleria Umberto, sgomberati i clochard e recuperata un grande quantità di rifiuti

Intervento in Galleria Umberto degli uomini della polizia municipale contro il degrado e l'incuria. Presenti tra gli altri anche De Jesu, assessore alla sicurezza del comune di Napoli ed ex Questore della città e il consigliere Regionale Francesco Emilio Borrelli.

Si è provveduto anche allo sgombero dei clochard presenti in Galleria, ma con profonda umanità e premura da parte degli uomini della municipale. Si sono tra l'altro anche assicurati che prendessero coperte e cappotti, medicine o cibo confezionato, procurando loro anche buste e acqua.

L'intervento è iniziato poco prima delle 8 ed è durato alcune ore con la presenza anche del personale Asia.

Borrelli: "E' il primo passo, poi si dovrà pensare ai ponteggi, al vandalismo e all’inciviltà"

Borrelli e Sciannimanica (Europea Verde) presenti durante le operazioni della municipale hanno così commentato l'intervento che ha visto anche l'attiva presenza del settore delle Politiche Sociali e di Napoli Servizi: "I clochard che attualmente occupano la struttura saranno dislocati in altre strutture entro tre settimane, questo è la prima fase delle orazioni il cui scopo è restituire dignità e decoro ad un luogo simbolo della città. L’emergenza clochard è stata finora gestita in maniera errata permettendo che si creassero dei veri e propri accampamenti che hanno portato degrado e condizioni di vita poco consone a delle persone. È stata recuperata e smaltita una gran quantità di rifiuti, accumulati per gran parte soprattutto proprio dai senzatetto. Ora finalmente si comincia a cambiare direzione.Questo è però soltanto il primo passo per restituire decoro alla galleria. Si deve pensare alla sicurezza, ai ponteggi, ai rosoni, alla pavimentazione danneggiata, a delle misure anti-vandalismo e contro l’inciviltà, e a regolamentare la collocazione di sedie e tavolini di bar e ristoranti.”- ha dichiarato i Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli con Benedetta Scianimanica, coordinatrice di Europa Verde della I Municipalità.