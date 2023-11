Pavimenti disastrati e perdite d'acqua, lo slalom nella Galleria Umberto

La Galleria Umberto I dovrebbe essere uno dei fiori all'occhiello del centro di Napoli, ma è sopraffatta dall'incuria e dal degrado. Al suo interno è un continuo percorso ad ostacoli per non incappare nei pavimenti disastrati. Quando piove poi non capitano di rado perdite dall'alto che rendono il passeggio alquanto "scivoloso". Per non parlare poi di rifiuti di ogni genere che permangono ore a terra prima di essere raccolti.

I lavori di riqualificazione annunciati potrebbero migliorare la situazione e la possibile installazione delle cancellate dovrebbe consentire una maggiore sorveglianza e cura della Galleria, che è pronta ad accogliere l'apertura di Mondadori e Starbucks tra fine 2023 e inizio 2024.