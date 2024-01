Cade a via Toledo e si fa male, la denuncia: "Ha dovuto attendere l’ambulanza per più di un’ora"

Un pedone mentre percorreva nel weekend via Toledo ha subito un infortunio mettendo probabilmente il piede in fallo in una delle tante buche presenti a via Toledo. La principale via dello shopping partenopeo è infatti sempre più sconnessa e rappresenta un vero e proprio pericolo in virtù anche del boom di presenze del fine settimana.

“Deputato, le strade di Via Toledo sono sconnesse. Questo cittadino è caduto e ha dovuto attendere l’ambulanza per più di un’ora", denunciano i residenti che hanno inviato il video dell'incidente al deputato Francesco Emilio Borrelli.