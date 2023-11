Chiedevano l'elemosina con un bimbo di due anni: denunciati padre e nonno

Nell’ambito dei servizi di prevenzione e contrasto per l'impiego di minori in attività illecite, gli agenti dell'Unità Operativa Tutela Emergenze Sociali e Minori ha denunciato all’Autorità Giudiziaria due uomini che all'interno della Galleria Umberto stavano sfruttando un bambino di neanche 2 anni per chiedere l’elemosina. I due uomini, di 48 e 29 anni, provenienti dall'area vesuviana, rispettivamente padre e nonno del bambino si avvicinavano alle persone che transitavano in Galleria con il bambino in braccio chiedendo denaro per l’acquisto di cibo per il bambino.

Nei confronti dei due uomini sono emersi precedenti specifici per sfruttamento di minori nell’accattonaggio. Di quanto accaduto gli uomini della U.O. TESM hanno informato i servizi sociali al fine di attivare gli opportuni strumenti di tutela sia del minore che del nucleo familiare.