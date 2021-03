Caso Covid, chiusura temporanea per il bar Augustus

"Cari clienti, abbiamo avuto notizia della positività di un nostro dipendente che tuttavia, già da giorni non è presente al lavoro. Per rispetto della nostra clientela e dei nostri dipendenti abbiamo scelto comunque di chiudere alcuni giorni, nel corso dei quali sarà effettuata una sanificazione completa dei locali. Nel mentre, tutti i nostri dipendenti saranno sottoposti a tampone molecolare, così da poter riaprire in sicurezza e con la certezza di avere tutto il personale presente in azienda negativo al tampone. Rispettando tutti i protocolli, saremo quindi pronti a garantirvi i nostri prodotti per Pasqua". E' il post del bar Augustus sulla chiusura temporanea dello storico esercizio commerciale di via Toledo.