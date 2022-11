Allagamenti e perdite dal soffitto nella scuola a due passi da piazza del Plebiscito

Il maltempo dei giorni scorsi ha causato ingenti danni all’Istituto Palizzi di Napoli. "Dopo le forti piogge della scorsa settimana, l’edificio che ospita il liceo artistico Boccioni –Palizzi a Piazzetta Salazar è colpito dalle infiltrazioni che stanno continuando a causare muffa e perdite dal soffitto e l’allagamento dei locali. Diversi studenti si sono rivolti al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli per segnalare quella che è, a detta loro, una “pericolosa situazione”.

“Abbiamo chiesto alla direzione scolastica, tramite nota, di essere informati ed aggiornati sulla situazione dell’edificio e delle verifiche per capire se gli studenti, i docenti e tutto il personale siano al sicuro.” - ha dichiarato il consigliere Borrelli- “Le scuole napoletane e campane stanno vivendo un momento molto difficile e le strutture non sono in grado di supportare le allerte meteo, in realtà neanche una semplice pioggia. Bisogna prenderne atto ed intervenire prima che possa accadere qualcosa di brutto”.