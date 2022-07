Donna cade in via Monte di Dio: "Una vergogna. Maledetti sanpietrini rotti"

Uba donna di 65 anni è caduta mentre percorreva via Monte di Dio. Fatale per la malcapitata, residente nella stessa via Monte di Dio, un dissesto stradale.

"E' una vergogna, una strada così importante presenta in alcuni punti l'assenza di sanpietrini. Ho riportato un forte trauma al ginocchio con sanguinamento, io che già ne soffro e al polso. Bisogna curare di più la manutenzione delle strade per evitare incidenti ancora più gravi", denuncia a NapoliToday Elena.