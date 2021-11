In piazza del Plebiscito arrivano i mercatini di Natale e il mega albero alto 20 metri

Sono partiti i lavori di installazione dell'albero di Natale di piazza del Plebiscito. Sorge al centro della piazza, davanti alla Basilica di San Francesco da Paola ed è alto 20 metri.. Posizionati anche dei gazebo che dovrebbero ospitare dei mercati di di Natale, rendendo la piazza maggiormente viva durante le festività.

Accensione luminarie

Si accenderanno a partire da sabato pomeriggio a Napoli le luminarie natalizie installate nelle scorse settimane in città. A confermarlo è stato il Presidente della Camera di Commercio, Ciro Fiola.

“Basta polemiche, sono solo luminarie che si accenderanno alle 17 di sabato e poi si rimuoveranno dopo le feste. Sabato appuntamento nella sede della Camera di Commercio, premeremo il bottone e tutta la città sarà illuminata. La Camera di Commercio ha tolto alle imprese il costo di queste operazioni. Quando venivano messe dai commercianti, non si coprivano tutte le zone. Nessuno sa cosa sono le luminarie. Vi promettiamo dall’anno prossimo 270 km di strade. A causa del maltempo abbiamo ancora lavori in corso e dobbiamo ancora completare, ma per sabato alle 17 tutto sarà pronto”.