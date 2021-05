Le restrizioni Covid non fermano la violenza. Grave fatto di sangue è avvenuto nella serata di sabato 8 maggio. Erano passate di poco le 22.00, dunque in violazione del coprifuoco, quando in via Arcoleo, a pochi passi dal Lungomare, un minorenne è stato accoltellato.

Indagini in corso per ricostruire l'accaduto e risalire ai colpevoli dell'aggressione.