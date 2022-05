Ztl Marechiaro in vigore dal 7 maggio: i residenti per tornare a casa dovranno pagare

La nota della Municipalità 1 sulla ztl Marechiaro.

"Si avvisano i cittadini che domani 7 maggio entrerà in vigore l'ordinanza numero 13 del 20/04/22 che prevede l'accensione del varco telematico. Quest' anno per la prima volta i residenti per poter tornare a casa, come anche medici in visita domiciliare e fornitori vari saranno costretti a pagare. I 10 consiglieri di minoranza della municipalità avevano presentato un Odg chiedendo appunto la continuazione della gratuità della emissione dei permessi in quanto trattasi di ZTL TEMPORANEA che di conseguenza non può rientrare nel disciplinare di tutte le altre ztl cittadine che invece sono attive 365 giorni all'anno. Purtroppo i consiglieri dell'attuale maggioranza della municipalità hanno votato contro bocciando il documento. Trattandosi di una strada secondaria proprio di competenza municipale è andata persa una grande occasione per interpretare il reale disagio dei cittadini e andare incontro alle loro giuste proteste. Forse la mancanza di esperienza e di autorevolezza si sono fatte sentire. Riportiamo qui di seguito l'odg BOCCIATO dalla attuale maggioranza di municipalità con la scusa che l'ordinanza numero 13 sarebbe "temporale" e non "temporanea" che peraltro nella lingua italiana è un sinonimo! Far pagare i cittadini per tornare a casa è assurdo..."