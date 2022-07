Cede la strada, si apre una grande voragine: tre feriti a Napoli

Voragine in via Posillipo numero 77 davanti ad uno stabile. Tre persone sono rimaste ferite in maniera lieve. A provocarlo probabilmente una perdita di acqua. Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti del locale Commissariato e della Polizia Locale che hanno rimosso con i carri attrezzi le auto parcheggiate nelle vicinanze dell’area.

Come si vede dalle foto di NapoliToday appaiono lesionate le condotte di acqua e gas.

Tre persone hanno fatto ricorso alle cure mediche con prognosi dai 10 ai 30 giorni.

La Protezione Civile ha successivamente transennato l’area.