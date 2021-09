Precipitò da 40 metri di altezza, muore 20enne dopo dodici giorni di ricovero: la famiglia dona gli organi

Lo scorso 19 agosto Matteo Perez è precipitato in un terreno privato da via Petrarca. Dopo una difficile operazione di recupero da parte dei vigili del fuoco era stato trasportato in codice rosso in ospedale, visto che la folta vegetazione ne aveva attutito l'impatto.

Dopo 12 giorni di ricovero, però, il 20enne è spirato al Cardarelli, a causa delle fratture multiple riportate.

I familiari del giovane hanno disposto la donazione degli organi.