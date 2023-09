Investita da una Smart a via Manzoni: muore 94enne

Tragedia su via Manzoni a Posillipo. Una donna di 80 anni, alla guida di una Smart, avrebbe investito e ucciso domenica mattina una anziana di 94 anni che in quel momento stava attraversando la strada all'altezza del civico 149. La conducente dell'auto si è subito fermata a prestare soccorso, ma per la vittima dell'incidente, trasportata d'urgenza presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale San Paolo di Fuorigrotta, non c'è stato niente da fare.

Sul posto sono subito arrivati gli agenti della Polizia Municipale, reparto Infortunistica Stradale, guidati dal Comandante Antonio Muriano. Gli agenti della Municipale hanno raccolto le testimonianze e verificato la presenza delle telecamere di videosorveglianza pubbliche e private presenti sul posto.