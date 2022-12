Si è spento Antonio Mazzone

"È con grande commozione che Vi comunichiamo la scomparsa, avvenuta ieri nel pomeriggio inoltrato, del nostro amico e consocio, già per due mandati Presidente del Circolo, Onorevole Antonio Mazzone. Il Presidente del Circolo Nautico Posillipo, insieme con il Consiglio Direttivo, con il Presidente dell’Assemblea dei Soci, con il Collegio dei Probiviri, con il Collegio dei Revisori, interpretando i sentimenti di tutta la Famiglia Sociale di Circolo Nautico Posillipo, ha partecipato il dolore di tutti noi, i sentimenti di amicizia, affetto e cordoglio alla consorte e ai figli di Antonio. Ricorderemo tutti Antonio quale Presidente appassionato del Circolo, quale uomo di cultura e politico di spessore, che ha sempre onorato con amore e lavoro gli amati colori rossoverdi. Da ieri pomeriggio sono state poste a mezz’asta, e così resteranno per tre giorni, le bandiere sul molo e nella sede in segno di lutto. La Famiglia ha desiderato una cerimonia rigorosamente privata".

E' il post con il quale Circolo Posillipo piange per la scomparsa dell'ex presidente e politico.