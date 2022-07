Brucia Posillipo, le fiamme minacciano le abitazioni e l'ospedale|VIDEO

Un vasto incendio è divampato nella tarda serata di ieri ai piedi della collina a Posillipo. Le fiamme altissime sono a ridosso delle abitazioni. In pericolo anche il vicino ospedale Fatenebratelli. I vigili del fuoco sono impegnati dalla notte per tentare di domare le fiamme. In azione anche gli elicotteri della Protezione Civile.

Il vento sta portando cenere fino ai quartiere di Fuorigrotta e Cavalleggeri. Visibile in molti quartieri della città una intensa colonna di fumo.