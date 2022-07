Bus C16 in fiamme in via Mergellina, a pochi passi dagli chalet e dalla Clinica Mediterranea, ieri intorno alle 19.30. Grande paura a bordo, ma da segnalare la prontezza di una persona che ha preso l'estintore e spento l'incendio. Sul posto sono arrivati i carabinieri e i vigili del fuoco.

Nel video si vede il fumo uscire copioso dal mezzo di trasporto pubblico, per fortuna senza conseguenze per i passeggeri.