Via Chiaia, vigili del fuoco provano ad entrare dalla finestra in un appartamento

Intervento dei vigili del fuoco in via Chiaia. Secondo quanto raccolto da NapoliToday i pompieri starebbero tentando di entrare dalla finestra in un appartamento della strada in soccorso di una donna che potrebbe essere all'interno.

L'intervento è a scopo precauzionale, si cercano conferme sulla presenza della donna in casa.

Aggiornamento

(ore 12.32)

E' stato appurato che all'interno non c'era nessuno e dunque si è rivelato per fortuna un falso allarme.