Spari nel cuore di Chiaia: ferito alle gambe un uomo all'Arco Mirelli

Ieri in tarda serata i carabinieri della compagnia Centro sono intervenuti presso l’ospedale Pellegrini per una persona colpita al polpaccio destro da un colpo d’arma da fuoco. Secondo una ricostruzione sommaria ancora da verificare, la vittima, 50enne sorvegliato speciale del quartiere Chiaia, sarebbe stato ferito in Via Arco Mirelli.

Sconosciuti avrebbero tentato di strappargli la collana e la reazione del 50enne avrebbe portato uno dei malfattori loro ad esplodere un colpo di pistola.

14 i giorni di prognosi per il ferito. Indagini in corso dei carabinieri per chiarire la dinamica e risalire al colpevole.