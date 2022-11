Salsa di pomodoro contro le vetrine di Gucci, Prada e Louis Vuitton: "Il lusso non è sostenibile"

Salsa di pomodoro lanciata contro le vetrine di Gucci, Prada e Louis Vuitton nelle strade prestigiose di via Filangieri e via dei Mille a Chiaia, prima della partenza della manifestazione "Insorgiamo" in programma oggi a Napoli.

Ad agire 30 giovani del movimento "Friday for Future", che hanno anche esibito due cartelli: "Fine del mese, fine del mondo. Il nostro lusso è sopravvivere" e un secondo con la scritta "Il lusso non è sostenbile". La manifestazione di oggi pomeriggio è prevista con partenza alle 14 da piazza Garibaldi e con la partecipazione di diversi movimenti da tutta Italia della galassia antagonista ed ecologista, dai "Disoccupati 7 novembre" di Napoli a Fridays For Future, Gkn Firenze e 'Non Paghiamo'.