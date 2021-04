Banda del buco in azione in via Filangieri, rapinata una nota gioielleria

Rapina gioielleria via Filangieri (Foto Simona C.)

Banda del buco in azione, rapinata Baggio Gioielli, una nota gioielleria di via Filangieri, una delle vie dello shopping più eleganti della città nel quartiere Chiaia. Sul posto i carabinieri che hanno appurato che ad accogersi della presenza di un uomo della banda è stata una commessa della gioielleria. Terrorizzata, è uscita all'esterno, chiudendo la porta blindata. In via di quantificazione il bottino dei malviventi che hanno fatto perdere le proprie tracce.

Al lavoro anche i vigili del fuoco per riaprire l'ingresso del negozio.

"Troppe rapine"

Sulla rapina è intervenuto il sindacalista Giuseppe Alviti, leader associazione guardie particolari giurate: "E' da tempi non sospetti che ripetiamo Napoli essere una città in stato di guerra è per tal motivo deve essere militarmente presidiata, spiace dirlo ma ogni zona e quartiere di Napoli purtroppo è diventata pericoloso viverci e lavorare. Esterneremo un altro invito al Prefetto di Napoli e al ministro degli Interni per una concertazione a tavolo rotonda per richiedere anche l'attuazione del piano programmatico mille occhi sulla città che prevede la sinergia anche delle guardie particolari giurate".