"La didattica mista non funziona": la protesta degli studenti del Liceo Umberto I

Protestano gli studenti del Liceo Umberto I di Napoli contro la didattica mista. Non sembra convincerli la soluzione adottata per il rientro in classe, rientro che sembra aver creato più di qualche disagio. "Continuare questa didattica mista è infattibile, sia per gli studenti che per i professori. La metà classe che si trova a casa non è seguita allo stesso modo dellìaltra metà della classe", ha dichiarato una studentessa.

"La nostra richiesta è in linea con i Dpcm: una classe che possa tornare interamente a scuola e seguire. Chiediamo una didattica sicura, ma con classi unite. Abbiamo provato in questi tre giorni la didattica a distanza, ma continuare così per un altro mese non è possibile", ha continuato.

"Una protesta legittima"

In piazza Amendola era presente anche Federica Mariottino dell'associazione "31SalvaTutti": "Penso che questi ragazzi stiano manifestando il loro pensiero e, quindi, bisogna ascoltarli. E io sono quì per ascoltarli. Credo che questa protesta sia legittima. Sono ragazzi che non vanno a scuola da un anno".

"In questo momento - ha continuato - le regole le stanno applicando, le hanno recepite, e vogliono tornare a scuola in sicurezza. Bisognava immediatamente agire per predisporsi nel farli rientrare. Non è plausibile che per un anno i ragazzi non possano frequentare la proria scuola".