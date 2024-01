Vandali contro la pizzeria Brandi: distrutto il presepe

Brutto risveglio per la pizzeria Brandi. Danneggiato da ignoti il presepe dello storico locale in cui è nata la prima pizza margherita in onore della Regina.

Il post Facebook del locale: "Stamattina noi dell’Antica Pizzeria Brandi abbiamo avuto un brutto risveglio. Il nostro Presepe Napoletano creato dai Maestri di San Gregorio Armeno e fortemente voluto in esposizione permanente dal nostro compianto papà, il Cav. Vincenzo Pagnani, fin dal 1990, è stato distrutto durante un’ incursione notturna. Anche se le forze dell’ordine hanno cominciato un indagine che porterà sicuramente i suoi frutti, siamo davvero dispiaciuti per questo atto di disprezzo verso i simboli della nostra cultura, nonché per i danni arrecati. L’immagine di Napoli che cerchiamo di dare al mondo viene messa ogni volta alla prova, ma siamo convinti che il volto dell nostra città, quello composto dal lavoro di tutte le persone perbene che vi abitano e lavorano, alla fine avrà la meglio sull’azione di qualche balordo o di chi cerca intenzionalmente di gettare la nostra cultura nel fango. Un cordiale ringraziamento a tutti quelli che hanno dato prontamente il loro sostegno ed a tutti coloro che lo faranno ed al veloce intervento del nucleo dei Carabinieri dei Quartieri Spagnoli che sta curando le indagini. Famiglia Pagnani".