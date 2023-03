San Pasquale a lutto: morto Rocco Papaccioli

La storia dell'Antica Latteria Papaccioli risale agli inizi del secolo scorso, quando la signora Giovanna partiva a piedi da Cardito, all'alba, spingendo un carrettino, per vendere a Chiaia le uova delle sue galline e alcuni prodotti della sua terra, in particolare olio e legumi. La forza di compiere ogni giorno quel cammino, qualsiasi fossero le condizioni del tempo, la signora Giovanna la trovava nel suo grande sogno: un bel negozio tutto suo, che richiamasse i "signori della bella Napoli" per la qualità e l'eccellenza dei prodotti. Quel sogno la signora Giovanna lo lasciò in eredità al figlio, Rocco Papaccioli, classe 1945 (era nato il 13 agosto), che, con duro lavoro e grossi sacrifici, verso la fine degli anni Sessanta, riuscì ad aprire una piccola salumeria in via Carlo Poerio, lato San Pasquale. Per la sua affabilità e abilità nel preparare straordinari panini con i migliori prodotti della tradizione napoletana, in breve tempo Rocco Papaccioli divenne una vera istituzione nel quartiere.

Rocco sentiva però che il sogno di sua madre non era ancora stato realizzato in pieno. Ne parlava spesso con i figli, Antonio e Giuseppe, con lui a bottega fin da ragazzini, per imparare tecniche e segreti di un mestiere tutt'altro che facile, che raccolgono quel sogno e nei primi anni duemila uniscono le forze e fanno un primo grande salto spostandosi da via Poerio a via San Pasquale per poi rilevare i locali che furono del mitico Bar Moccia, punto di riferimento di generazioni di napoletani, che hanno trasformato in un vero e proprio tempio per i gourmet, con una straordinaria scelta dei migliori prodotti da salumeria, dal vino al formaggi freschi e stagionati, dai legumi ai salumi.

Stamane, tuttavia, gli abitanti di Chiaia hanno trovato chiusa la saracinesca dell'Antica Latteria: Rocco ha chiuso gli occhi per sempre, ma il suo grande sogno continua a vivere con i figli e i nipoti