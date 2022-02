Locali aperti dopo le 2 del mattino e ingresso di clienti senza green pass: multe ai baretti

Servizio anti-movida in zona Chiaia terminato poco prima dell’alba per i Carabinieri della Compagnia Napoli Centro con il supporto dei militari del Reggimento Campania. Tolleranza zero per il mancato rispetto della recente ordinanza sindacale.

I carabinieri hanno sanzionato i titolari di 2 cocktail bar di vico belledonne a chiaia. Le attività dopo le 2 erano ancora aperte. Uno dei due titolari è stato sanzionato anche per non aver rispettato le norme anti-covid consentendo l’ingresso senza greenpass ad un cliente, anche lui multato. Durante le operazioni i carabinieri hanno elevato 7 sanzioni al codice della strada ad altrettanti ragazzi che a bordo di scooter non indossavano il casco. Denunciato anche un autista per non aver mai conseguito la patente con recidiva nel biennio e un parcheggiatore abusivo colpito, tra l’altro, anche dalla provvedimento del divieto di accesso al centro urbano.

Numerose sono state le verifiche da parte della Municipale anche nei confronti di bar, locali, pizzerie e ad attività imprenditoriali, per le altre violazioni che si verificano nei fine settimana relative al Codice della Strada ed al rispetto delle misure di prevenzione sanitarie. Sul lungomare, nelle aree di Chiaia, del Vomero e nel centro storico sono stati elevati 6 verbali per occupazione abusiva di suolo pubblico e per la errata gestione dei rifiuti. Sono stati effettuati inoltre 520 controlli per la normativa anti-covid rivolta ai titolari e ai clienti delle attività imprenditoriali, elevando 7 verbali per il mancato controllo e il possesso del green pass e per il mancato uso dei dispositivi di protezione individuale.

Sul fronte delle verifiche al Codice della Strada sono stati effettuati 194 controlli ed elevati 137 verbali oltre alla rimozione di 56 veicoli con i carri gru ed al sequestro di 6 veicoli per l'assenza della copertura assicurativa e mancato uso del casco.

Infine nella zona “baretti” sono stati sorpresi, allontanati e denunciati due parcheggiatori abusivi.