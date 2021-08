Movida selvaggia: chiusi tre locali nel cuore di Chiaia

I Carabinieri della Compagnia Napoli Centro, nell’ambito dei servizi disposti dal Comando Provinciale di Napoli, hanno effettuato un servizio a largo raggio nei quartieri spagnoli e a Chiaia. 51 i veicoli controllati e 81 le persone, di queste 25 sono pregiudicate, identificate. Sono 10 i sottoposti a misure limitative della libertà personale ai quali i militari hanno fatto “visita” durante la notte per verificare la loro effettiva presenza in casa.



Sei le persone denunciate

I carabinieri del Nucleo Operativo hanno denunciato per porto abusivo di tirapugni un ragazzo che è stato trovato in possesso dell’arma nei pressi di alcuni locali. I carabinieri della stazione Napoli San Giuseppe hanno denunciato un uomo per soggiorno irregolare nel territorio nazionale mentre i Carabinieri dei quartieri spagnoli hanno denunciato 3 parcheggiatori abusivi. Una persona è stata denunciata perché trovata alla guida dai carabinieri della stazione di chiaia nonostante non avesse mai conseguito la patente. Durante le operazioni, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato una pistola a salve, priva di tappo rosso, nascosta all’interno di un vano per i contatori elettrici di un condominio di via Cesare D'Engenio.

Movida

Militari impegnati anche nei controlli agli esercizi commerciali ed in particolare alle attività aperte la sera per la movida. Tra i diversi locali controllati sono 3 quelli che sono stati sanzionati. Si tratta di bar o wine-bar in piazza Giulio Rodinò. I Carabinieri hanno accertato diverse irregolarità – sia amministrative che penali – per il mancato rispetto del protocollo anti contagio da covid-19 e per inosservanze della normativa sull’impiego di lavoratori “in nero”. Due di queste imprese sono state anche sospese.



Non sono mancati i controlli al codice della strada e diverse sono le sanzioni: 3 per mancanza di documenti di circolazione e guida, 3 per guida senza casco, 2 per mancata revisione e 1 per guida senza patente.