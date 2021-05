Lutto ai baretti di Chiaia, è morto Don Ciro: era il re della focaccia

Don Ciro Caccavale era una vera e propria istituzione nella zona dei baretti di Chiaia. La sua pizzetteria "La Focaccia" di vicoletto Belledonne era una tappa obbligata per gli amanti della movida. Le saracinesche abbassate e la notizia della sua scomparsa addolora tutti coloro che lo conoscevano.

Fatale per Ciro Caccavale un infarto fulminante. Vani i soccorsi e il trasporto nell'ospedale più vicino, per il re della focaccia non c'è stato nulla da fare.