Travolta e uccisa da moto pirata, in arrivo gli autovelox sul lungomare

La signora Alba ha perso due figli in otto mesi per la medesima causa, investiti in strada a Napoli. Otto mesi fa Mustafa in via Montagna Spaccata a Pianura e nei giorni scorsi Elvira Zriba, 34 anni, dipendente di uno chalet del lungomare uccisa da una moto pirata a Mergellina. In un video si vede il mezzo a due ruote travolgere la giovane mentre rientrava a casa dopo il lavoro.

La protesta

Ieri, la protesta con il blocco del traffico per circa mezz'ora in segno di protesta lungo via Caracciolo. Presente la famiglia Zriba, accompagnata dai Verdi con il consigliere regionale Francesco Borrelli e la co-portavoce nazionale Fiorella Zabatta.

Autovelox in arrivo

Dal Comune è in arrivo un'importante decisione del sindaco Manfredi per salvaguardare i pedoni sul lungomare: "Abbiamo riattivato un programma di rifacimento della segnaletica orizzontale e metteremo in campo strumenti come gli autovelox ma non potrà essere una rete molto diffusa a causa della conformazione della citt. Con il capo della polizia municipale, Ciro Esposito, lavoriamo a un piano sulla sicurezza stradale per migliorare i nostri sistemi di controllo. E' un tema che porterò anche in Prefettura".