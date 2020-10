Studente positivo: chiude il Mario Pagano per la sanificazione

Caso di Covid nell'istituto Mario Pagano di via Andrea d'Isernia. Sospese le attività nella sede centrale del noto istituto scolastico per la sanificazione, come da protocollo anti Covid.

Le lezioni riprenderanno domani 2 ottobre, come fa sapere il dirigente scolastico.