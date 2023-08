Chiazza di schiuma nel mare di Napoli |VIDEO

Un enorme chiazza bianca è comparsa da questa mattina nel mare di Napoli precisamente all'altezza del Castel dell'Ovo. Una schiuma densa che sembra aver fatto tutto il giro del castello per poi depositarsi in grande quantità davanti agli scogli di via Partenope. La striscia bianca prosegue per un buon tratto della strada fino alla colonna spezzata, in piazza Vittoria dove decine di persone si stanno facendo il bagno.

Né dal Comune di Napoli né dall'Arpac arrivano indicazioni sulla natura della chiazza, ma è difficile immaginare che non si tratti di qualche sostanza inquinante.