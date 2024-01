Mappatella beach e Riviera di Chiaia, interventi di bonifica: "Non abbandoneremo i clochard"

Intervento di bonifica a Mappatella Beach all'altezza della Rotonda Diaz. Rimossi giacigli dei clochard. Intervento di emergenza anche alla Riviera di Chiaia.

"Con gli strumenti che la legge ci mette a disposizione, proviamo a tenere sotto controllo la situazione, non semplice dei senza fissa dimora puliamo luogo occupato, buttiamo le masserizie, ma soprattutto proviamo a non abbandonare la persona proponendogli percorsi di cura o collocazioni ovviamente possibili solo se acconsente. Grazie all'intervento dell'assessore Santagada, siamo intervenuti su due punti critici. La spiaggia alla Rotonda Diaz dove si era formato un accampamento, e sulla Riviera di Chiaia. Quest'ultimo intervento è stato quello più bello. Da tempo con l'assessore Benedetta Sciannimanica stavamo seguendo la storia del senza fissa dimora presente su quel marciapiede Via Riviera Chiaia, in realtà sin da quando era in Piazza Sannazzaro. Le sue condizioni cliniche erano precarie e qualche volta siamo stati vicini alla possibilità che lui accettasse il ricovero. Finalmente si è fidato e affidato e quel marciapiede libero e pulito ha rappresentato per noi qualcosa in più. E' stato preso in carico dai sanitari ci auguriamo per lui che quel marciapiede non ritorni ad occuparlo più", scrive in una nota Giovanna Mazzone, presidente della Municipalità I.