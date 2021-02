Ha un infarto in ambulanza, infermiera salva un uomo con il massaggio cardiaco

Ieri la postazione 118 del Gesù (tipo India) viene allertata per “Dolore toracico” in Via Amerigo Vespucci.

"In 9 minuti l’ambulanza è sul posto. Immediatamente l’infermiera di postazione effettua l’ECG e lo invia in Centrale Operativa, la risposta è stata immediata: infarto. Corsa verso la Clinica Mediterranea. All’altezza della riviera di chiaia il paziente va in arresto cardiaco, l’infermiera da sola nel vano sanitario inizia le manovre di rianimazione cardio-polmonare e poco prima di giungere in clinica il paziente riprende ritmo ed il respiro e giunge in UTIC vivo e cosciente. Un grande applauso alle nostre donne del 118 Antonella Vacca e Luisa di Matteo rispettivamente infermiera ed autista soccorritrice", scrive in un post l'Associazione Nessuno Tocchi Ippocrate sul provvidenziale intervento del 118.