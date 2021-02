Brucia la Villa Comunale, incendio nella notte|VIDEO

Vasto incendio nella notte in Villa Comunale. Le fiamme erano visibili anche a lunga distanza. E' l'ennessimo schiaffo alla Villa Comunale un tempo fiore all'occhiello della città e ormai ridotta da diversi anni ad un degrado dal quale nessuno sembra riuscire a tirarla via. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco per spegnere l'incendio. Ad andare a fuoco una palma, completamente distrutta nel rogo.

(Video e foto di Annamaria Piromallo)