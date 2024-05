Via Chiaia, incendio in un hotel: l'arrivo dei vigili del fuoco

Un incendio è divampato intorno alle ore 23.00 nella centralissima via Chiaia in un noto design hotel del quartiere. Probabile causa un cortocircuito nell'area reception, ma sono in corso i rilievi. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente riuscendo a spegnere celermente le fiamme, prima che potessero propagare anche in altri locali del boutique hotel.

Non si registrano feriti o intossicati, solo tanto spavento da parte dei clienti della struttura ricettiva, che ha subito danni al piano terra.Presente sul luogo dell'incendio anche la polizia.

Clienti dell'albergo sistemati in altre strutture

Intanto l’odore acre di bruciato è andato diffondendosi nell’intera area fino all’altezza di via Santa Brigida dove un leggero nebbiolo, via via sempre più fitto ha iniziato a colorare l’aria di bianco cenere. Titolari e collaboratori della struttura con nervi saldi hanno immediatamente provveduto a sistemare gli ospiti in alloggi alternativi.

Dopo lo scampato pericolo Il pensiero è andato subito a come garantire ospitalità ai tanti turisti che arriveranno nelle prossime ore in occasione del fine settimana ormai alle porte.