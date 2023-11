Grosso incendio in via Arcoleo davanti all'ingresso della Galleria della Vittori intorno alle 12.30. Un'auto stava transitando sulla strada quando ha improvvisamente preso fuoco. Le fiamme alte sono state domate a fatica dai vigili del fuoco. Traffico in tilt sul lungomare per diverse ore.

Paura per i residenti della zona soprattutto ai piani più bassi di via Arcoleo. Non si registrano feriti.