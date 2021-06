Banda del buco in azione in via Filangieri, secondo tentativo di rapina nella stessa gioielleria

/ Via Gaetano Filangieri

Gioielleria Baggio di via Filangieri finisce nuovamente nel mirino della banda del buco. I carabinieri dei Quartieri Spagnoli, allertati dall'allarme che è scattato prontamente, sono intervenuti a tempo di record questa mattina e ai malviventi non è restato altro che fuggire nel sottosuolo all'interno del buco che avevano costruito per portare a termine il colpo.

Si tratta del secondo tentativo di entrare nella medesima gioielleria nelle ultime due settimane. Sul buco verrà posata nuovamente una colata di calcestruzzo con l'auspicio che la banda criminale lasci in pace la gioielleria.