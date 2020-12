Galleria Vittoria chiusa, ripartono i lavori: stanziati 607 milioni di euro

La Giunta comunale, su proposta dell'Assessore Alessandra Clemente, ha approvato, in serata, il progetto dei lavori di “Manutenzione straordinaria finalizzata alla rifunzionalizzazione della Galleria Vittoria” stanziando le somme necessarie all'esecuzione dei lavori per un importo complessivo di 607 mila euro. "Sono già in corso di espletamento- fanno sapere dall'Assessorato - tutti gli adempimenti necessari a garantire l'inizio dei lavori nel più breve tempo possibile", fa sapere Alessandra Clemente.

Lavori: cronoprogramma

Il tunnel fondamentale per la viabilitù è chiuso da settembre, a seguito del crollo di un pannello del rivestimento. Ora si attende solo il via libera della Procura che dovrebbe arrivare il 4 gennaio. Gli interventi riguarderanno il potenziamento degli ancoraggi dei pannelli di rivestimento e il sistema di drenaggio degli impianti. I lavori dovrebbero durare al massimo 60 giorni. L'auspico è che possano dunque terminare entro metà-fine marzo al massimo. Successivamente potrà tornare ad essere chiusa al traffico della auto via Partenope.