Ruba il borsello a un turista a Mappatella beach: l'aveva lasciato sugli scogli

A “Mappatella beach” un turista peruviano mentre trascorreva qualche ora di relax sugli scogli di Mergellina, ha perso borsello, con documenti di identità, cellulare e alcuni oggetti personali. Lo aveva appoggiato sugli scogli allontanandosi per qualche metro per ammirare il panorama. In quei minuti però M.A. si aggirava tra i turisti e i bagnanti.

Inseguito per un km

Dopo aver adocchiato il borsello del malcapitato lo ha aggiuntato per poi fuggire via. I carabinieri della Compagnia Centro, impegnati in abiti civili proprio per evitare reati di questo tipo, erano però in zona. Hanno inseguito il 31enne marocchino a piedi per un km, bloccando il 31enne che ha anche opposto resistenza, ferendo anche un carabiniere.

L'uomo dovrà rispondere anche di violazione del divieto di dimora nel comune di Napoli. E’ ora in camera di sicurezza, in attesa di giudizio. Il borsello è stato restituito.