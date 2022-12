Rubati gli alberi di Natale: "Neanche il tempo di montare le luminarie ed erano spariti"

Venti alberi di Natale sono stati portati via da ignoti in via Calabritto. I grossi abeti, 20 per la precisione, erano stati voluti dai commercianti in una delle vie più prestigiose della città, meta del turismo di lusso. Dopo poche ore dal loro allestimento sono stati però razziati.

"Già da questa mattina alle 7 non c'erano più. Ma cosa ve ne fate. Siete dei poveracci", denuncia una residente. Ad agire, secondo le prime indiscrezioni, alcuni giovani, giunti in scooter, per compiere la malefatta e far perdere poi le proprie tracce.

Sgomento nel quartiere

"Oggi dovevano essere completati con le luci. Era un progetto dei commercianti con il parere favorevole della Municipalità e del Comune di Napoli", spiega Giovanna Mazzone, presidente della I Municipalità.

"Nel 2022 ancora ci sono degli IMBECILLI che pensano di essere goliardici nel rubarsi 20 alberi di Natale. Ieri su iniziativa dell’amico Nico e dei commerciati di via calabritto tra cui Officine Napoli, Marinella, Calabritto 28, idea Brillante, la tabbaccheria Calabritto ed altri, hanno provveduto ad installati circa 20 alberi natalizi che nella giornata di oggi sarebbe stati dotati di luminarie e questa sera insieme all’Ass. Teresa Armato e la Presidente della I Municipalità Giovanna Mazzone avremmo dovuto accendere. Ebbene, neanche il tempo di montare le luminarie che nella nottata di ieri, tutti gli albero sono stato rubati da idioti che pensano che forse la Città dove vivono non sia anche loro! Idioti, che verranno DENUNCIATI!!! Un’iniziativa lodevole immediatamente accolta favorevolmente dall’Ass. Armato rovinata da un manipolo di cialtroni. Ma il Comune e la Municipalita vi sono vicini e non ci faremo rovinare il Natale! Nelle prossime ore vedremo in che modo illuminare una delle vie principali della Città, Via Calabritto".