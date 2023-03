Ai giardini del Molosiglio rivive la movida 'pulita': "Cornice meravigliosa e serata da non dimenticare"

Si è tenuto lo scorso venerdì 24 marzo l’evento organizzato in occasione del mese di San Patrizio che prende il nome di JAMESON LAND. L’evento di Napoli è stato organizzato in collaborazione con Mosto - birra & distillati, brand di birrerie presenti a Chiaia, Vomero e Centro Storico, con cui Jameson già collabora da tempo. L’iniziativa fa parte di un progetto più ampio organizzato da Jameson Irish Whiskey, che comprende anche eventi nelle città di Milano Roma e Bologna. Un vero e proprio villaggio irlandese dove i visitatori (circa 4000 durante tutto lo svolgimento dell’evento) hanno avuto la possibilità assistere a spettacoli di Stand Up Comedy (con Edoardo Confuorto e Francesco Arienzo), un’ampia selezione musicale (a cura di Deda, Goedi e Brigata Sergio Bruni) e tanti giochi a tema Jameson. Presente anche Da Gigione Macelleria a cui è stata affidata la gestione del lato food di tutto l’evento. L’obiettivo comune di Mosto, Jameson, ma anche della Municipalità 1 che ha patrocinato l’evento, era quello di dare maggior visibilità ad un meraviglioso spazio verde, recentemente riqualificato ma dal potenziale ancora inespresso e ancora sconosciuto a molti cittadini partenopei.

La zona è stata presidiata durante tutto il corso della serata da un team di sicurezza privata, dalla Misericordia Partenope Napoli, da una pattuglia della Polizia Municipale e da una squadra di volontari a tutela del rispetto e la cura delle aree verdi dei giardini. Non è mancato il plauso della Presidente della Municipalità 1 Giovanna Mazzone. “Abbiamo recuperato la bellezza dei giardini del Molosiglio, candidandoli tra quelli che sono stati curati dai Bross - ha dichiarato Mazzone - vincendo così la prima scommessa, l'altra era quella di far scoprire le potenzialità di questo posto. L' incontro con imprenditori che come noi amano la nostra città ci ha consentito di vincere anche quest'ulteriore scommessa. L'evento si è svolto in sicurezza e nel pieno rispetto dei luoghi , in una cornice meravigliosa, ricca di storia e ci ha consentito di rilanciare un posto meraviglioso troppo spesso dimenticato dai Napoletani.” Anche l’Assessore con delega al Turismo nella Municipalità 1, Benedetta Sciannimanica, si è dichiarata soddisfatta dell’evento svolto: "Come prima municipalità sentiamo il dovere di garantire ai tanti turisti che ogni settimana vengono in città, degli spazi nuovi da scoprire nei nostri quartieri e dare ai giovani nuove opportunità di divertimento, rispettando il territorio e la quiete dei nostri concittadini - commenta Sciannimanica - per questo riteniamo che la ricetta giusta sia investire su iniziative come queste".