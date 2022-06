Crollo sul lungomare, una ragazza cade nel vuoto

Paura a Mergellina dove una ragazza è caduta per il cedimento di una balaustra. Per fortuna non ha subito grosse ferite visto che la sabbia presente ne ha attutito l'impatto.

Sul posto si è precipitato Francesco Emilio Borrelli che ha denunciato l'accaduto: “Ci vorrebbe una sana manutenzione ordinaria. Un’azione determinata non solo delle forze dell’ordine ma di tutti coloro che operano nelle pubbliche amministrazioni. Invece ogni giorno è una resa e ci si affida alla sorte. L’ultimo incidente avvenuto a Mergellina per il cedimento di una balaustra poteva essere una tragedia terrificante. Una giovanissima ha fatto un volo di 3 metri. Meno male che il 118 è intervenuto rapidamente e all’ospedale del Mare sono stati efficaci ed efficienti. Purtroppo non va sempre così bene. In passato abbiamo avuto vittime per cedimenti di lampioni o alberi. Le tragedie degli anni scorsi però non ci hanno insegnato nulla. L’improvvisazione e sciatteria amministrativa regnano sovrane. Vorremmo far presente che da anni denunciamo l’utilizzo improprio di queste balaustre che sono state anche danneggiate per realizzare ingressi abusivi a ormeggi o a lidi illegali o anche sono state danneggiate dalla salsedine o dall’urina dei cani. Purtroppo c’è davvero poca attenzione per i beni comuni della città a partire da chi li amministra fino ovviamente ai comportamenti incivili e vandalici di una parte della popolazione”, spiegano il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli e Gianni Simioli conduttore de la Radiazza.