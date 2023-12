A Chiaia arriva la discoteca per i genitori e i figli più piccoli

Al Momah di via vito Fornari arriva una interessante iniziativa per i bambini, la 'Family disco'. Ad idearla l'avvocato Sergio Pisani. "L'idea è nata in un piovoso sabato pomeriggio. Pensai che a parte i multisala non vi era un luogo di aggregazione pomeridiano in cui le famiglie, specie i genitori con figli più piccoli, potessero incontrarsi e divertirsi senza dover per forza lasciare i piccoli a casa dai nonni o dalle babysitter. È nata cosi "Portami a ballare" una iniziativa certamente ludica ma che non cela anche uno scopo sociale: insegnare ai figli il "divertimento sano", spiega a NapoliToday il noto legale partenopeo.

L'evento

Alla porta gli ospiti incontreranno dei baby buttafuori vestiti con giacche di pelle occhiali da sole e tanto di targhetta con nome. Ospite speciale dell'evento il piccolo Alessandro Russo in arte Xela dj di soli 10 anni dalle performance incredibili.

Sergio Pisani spiega come si è proceduto con la diffusione dell'iniziativa: "L'idea è stata subito sposata da Mery De Pompeis una delle donne più energetiche di Napoli nonché storica Pr, che con il fratello Enzo ci ospiteranno al Momah per la prima di sabato 2 dicembre con inizio alle 18. Ho coinvolto tante mamme amici e per la prima volta anche mia moglie Ludovica che di solito snobba sempre le mie iniziative e che si è data molto da fare in questi giorni. Ho tirato dal "cascione" anche mio fratello Angelo l'ideatore delle storiche indimenticabili Domeniche italiane. Tanti amici tra cui Pierluigi Corigliano ed il mio collega Matteo De Luca si sono "infitrati "nelle chat delle mamme per diffondere l'iniziativa. Credo ci siano tutti gli ingredienti perché "portami a ballare" possa diventare un format molto forte. Sono certo che i bambini porteranno nel cuore questa loro prima volta in discoteca. In fondo come si dice? La prima volta non si scorda mai".