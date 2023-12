Crollo Riviera di Chiaia, nove condanne sette assoluzioni a 10 anni dalla tragedia

Sono nove le condanne per disastro colposo e sette le assoluzioni nel processo di primo grado sul crollo di palazzo Guevara di Bovino avvenuto alla Riviera di Chiaia il 4 marzo 2013. Tre i prosciolti per sopraggiunto decesso nel corso del processo.

Il crollo di 10 anni fa

Il tragico evento, che solo per "miracolo" non causò vittime, avvenne mentre erano in corso i lavori di realizzazione della stazione “Arco Mirelli” della linea 6 della metropolitana. Il giudice ha dunque accolto l’impianto accusatorio della pm Federica D’Amodio del pool coordinato dalla procuratrice aggiunta Simona Di Monte. Dalle indagini è emerso che a causarlo sarebbe stato un difetto di costruzione che ha portato l’apertura di una paratia a 18 metri di profondità del cantiere dell’opera concessa dal Comune all'Ansaldo. I lavori erano stati subappaltati dalla Arco Mirelli scarl all’impresa Trevi.

Sentenza

Condannati, in attesa dell'appello che potrebbe ribaltare o confermare la sentenza, a 2 anni (con pena sospesa) per disastro colposo Giuseppe Annunziata (Arco Mirelli scarl), Federico Moccia (Ansaldo), Raffaele Imparato (Comune di Napoli), Angelo Ribecco (Ansaldo) Antonio Liguori (Ansaldo), Mario Barbati (Arco Mirelli) e Gabriele Santangelo (dirigente Trevi). Un anno e sei mesi per Stefano Aversa (consulente del comitato tecnico scientifico) e a Gino Zanchini (Trevi), sempre con la sospensione condizionale.

Assolti invece per non aver commesso il fatto Ciro De Luca (Arco Mirelli) Giorgio Mormone (Arco Mirelli), Angiolino Bellizzi (Arco Mirelli), Ettore Sacco (progettista), Paolo Santangelo e Luigi Nardacci e Vincenzo Scotti. Prescritto per tutti il reato di crollo colposo.

La società che gestiva l’edificio si era costituita parte civile nel processo.