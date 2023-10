Cadono calcinacci dal Ponte di Chiaia: arrivano i vigili del fuoco

Caduta di calcinacci dal Ponte di Chiaia nel pomeriggio di sabato 14 ottobre. Non si registrano feriti nonostante la strada molto affollata.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area.

Decine le segnalazioni giunte al deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli che sta seguendo l’evoluzione della situazione. “Ringraziamo i Vigili del Fuoco per l’intervento tempestivo e chiediamo che sia immediatamente messa in sicurezza l’area che è sempre densamente affollata di persone, in particolare nei fine settimana. Riteniamo indispensabile chiarire le cause del crollo e le eventuali responsabilità di quanto accaduto. E’ bene ricordare che il ponte è stato oggetto di recenti lavori di riqualificazione e troviamo anomalo che si sia verificato questo episodio a poca distanza di tempo dall’ultimazione dei lavori”. Queste le parole del deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli e dei consiglieri di Europa Verde della I Municipalità Gianni Caselli e Lorenzo Pascucci, che hanno ricevuto segnalazioni fotografiche dell’accaduto.